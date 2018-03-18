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| | Поклонники Владимира Преснякова шокированы его неожиданными признаниями

Поклонники Владимира Преснякова шокированы его неожиданными признаниями

Сегодня, 07:40
Владимир Пресняков-младший редко «светится» на гламурных тусовках и не балует своих поклонников эпатажными интервью с целью увеличить количество лайков на своей страничке в социальной сети. Он давно живет размеренной жизнью и счастлив в браке с Натальей Подольской.

Поклонники Владимира Преснякова шокированы его неожиданными признаниями

 

Однако в своем недавнем интервью певец и композитор взбодрил своих фанатов откровенными высказываниями. Во-первых, музыкант поделился со всей страной о том, что он часто переживает стрессовое состояние, связанное с творчеством. Иногда композитору кажется, что, сочиняя музыку, он словно бы идет по кругу, занимаясь плагиатом у самого себя.

По мнению посетителей и комментаторов, музыкант огорошил всех, признавшись в творческой импотенции. Во-вторых, Пресняков-младший настолько далек от насущных проблем сегодняшнего дня, что совсем недавно он забыл, сколько лет исполнилось его маленькому сыну, что поклонники сочли за приближение банального возрастного склероза. И, в-третьих, во время передачи артист после долгого рассказа о своей счастливой жизни внезапно стал откровенно флиртовать с ведущей. Многие фанаты исполнителя подумали, что артист пришел на интервью откровенно пьяным.

В социальной сети возникла даже дискуссия о том, нормален ли артист вообще. Однако большинство посетителей странички считают, что певец повел себя эпатажно для того, чтобы привлечь рекламное внимание к концерту, который состоится в день 50-летия музыканта.
Сергей Денисов
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