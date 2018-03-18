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| | Блейк Лайвли интригует поклонников своим будущим нарядом

Блейк Лайвли интригует поклонников своим будущим нарядом

Сегодня, 07:20
Над нарядом американской кинозвезды Блейк Лайвли профессионалы трудятся уже шестьсот часов. В нем актриса намерена посетить выставку Met Gala!, которая состоится 7 мая в Метрополитен-музее. Девушка интригует поклонников своими рассказами и обещает, что этот костюм имеет все шансы стать у нее самым любимым. Подробности о том, как будет выглядеть само платье, актриса опустила, но с удовольствием поведала об аксессуарах и обуви.

Блейк Лайвли интригует поклонников своим будущим нарядом

 

Блейк Лайвли не относится к тем звездам, которые ревностно охраняют свое личное пространство. Она мало что скрывает от поклонников и регулярно делится сокровеным в Instagram. Предстоящий выход свет не стал исключением, и актриса пролила свет на свой будущий образ. Имя дизайнера, который готовит для нее наряд, девушка называть не стала, но сообщила, что к ее платью идеально подойдут крашения от Lorraine Schwartz и обувь Christian Louboutin.

Опять-таки, не уточняя имен, Лайвли заверила, что доверила работу над костюмом людям, которые посвятили этому всю жизнь. Актриса призналась, что находится на короткой ноге со многими дизайнерами и поэтому ее наряд станет настоящим событием.

В этом году темой Met Gala! Станут «Божественные тела: мода и католическое воображение». В холе выставки будет раскрыто влияние религии на модные процессы. Вести мероприятие будут известнейшая кутюрье: Донателла Версаче, а также певица Рианна и жена Джорджа Клуни Амаль.
Дарья Светозарова
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