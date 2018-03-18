Чудо-Женщина примерила спортивную одежду

Прославленная голливудская актриса Галь Гадот, получившая широкую известность благодаря роли «Чудо-Женщины» в одноименном фильме в киновселенной DC Comics, стала лицом именитого бренда Reebok, выпускающего спортивную одежду и атрибутику.

Александр Вест

Международная компания Reebok сумела заключить соглашение с актрисой Галь Гадот, которая поучаствовала в своей дебютной фотосессии для именитого бренда, облачившись в фирменную экипировку. Помимо Галь Гадот, женщин по всему миру будут вдохновлять Джиджи Хадид, Нина Добрев, Виктория Бэкхем, Равшана Куркова и Ариана Гранде, изъявившие желание стать лицами бренда Reebok.В дебютной фотосессии Гадот предстала перед объективом фотокамер в обтягивающем спортивном белье, разработанном специалистами Reebok для наилучшего удобства во время тренировок. Кроме фирменной одежды компании на актрисе также были надеты кроссовки бренда, также спроектированы для удобного поддержания стопы во время физических нагрузок.