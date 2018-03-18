Алессандра Амбросио рассталась с отцом своих детей

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио бросила отца своих детей по имени Джейми Мазур. Пара рассталась после 10 лет счастливых семейных отношений, стараясь не разглашать информацию о своём расставании.

Восемь лет назад предприниматель Джейми Мазур и бразильская модель Алессандра Амбросио, которой в данный момент 36 лет, объявили широкой общественности о своей помолвке. Первый ребёнок в их семействе, которым оказалась малышка Аня Луиза, родился уже в августе 2008 года, спустя некоторое время после помолвки счастливой пары. Второго ребёнка Амбросио своему возлюбленному подарила четырьмя годами позже, родив сына, которого назвали Ноа Феникс.

Александр Вест

Заметим, несмотря на долгие 10 лет сожительства и двух совместных детей, пара так и не решилась на узаконивание своих романтических отношений. По заверению фанатов бразильской пары, в последний раз их видели в обществе друг друга на Рождество. Информация о расставании пары была опубликована в именитом издании US Weekly.