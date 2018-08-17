«Балтика»: в первом полугодии мы нарастили долю рынка и увеличили объемы продаж

Пресс-служба ведущего отечественного пивоваренного бренда «Балтика» презентовала результаты его работы за период январь-июнь текущего года.



За это время знаменитая компания подтвердила и упрочила свое лидерство на российском пивоваренном рынке. Так, объемы продаж компании в Российской Федерации увеличились на десять процентов по итогам 2-го квартала и на один процент по итогам периода январь-июнь. Во 2-м квартале рыночную долю «Балтики» ждал прирост на 70 б.п. до 31,4 процента.



За 2-й квартал этого года «Балтика» сохранила за собой 1-е место в растущем канале современной торговли (ее доля - 31,1 процента). Бренд подтвердил свое лидерство в канале традиционной торговли (29,5 процентов), а также в сегменте безалкогольного пива (51,3 процента).



Уточняется, что по итогам первых шести месяцев с начала текущего года «Балтика» осталась лучшей компанией на отечественном рынке разливного пива навынос (доля 22,5 процентов). Объемной доле компании в сегменте разливного пива навынос удалось прибавить 2,5 п.п. (если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее). Что касается экспорта «Балтики», то он показал рост на 17 процентов.



Пресс-служба «Балтики» также информирует о том, что бренды компании удостоились заслуженного признания в ряде конкурсов в нашей стране и за рубежом. Так, «Балтику 0» наградили Золотой звездой и званием «Хороший вкус» в рамках конкурса Superior Taste Award 2018. «Балтика 7» получила награду с 2-мя Золотыми звездами (характеристика «Замечательный вкус»). В свою очередь, «Арсенальному» достался Золотой знак качества в рамках конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», — констатирует пресс-служба.