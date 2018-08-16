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| | «Обиженные и толстогубые»: Лена Миро высмеяла дольщиков Urban Group

«Обиженные и толстогубые»: Лена Миро высмеяла дольщиков Urban Group

Сегодня, 14:13

Блогер Лена Миро отмечает, что дольщики слишком раскатили губу. Они требуют не только квартиры, но и подземную парковку со всякими дополнениями. 

Не столь давно появилась информация, что вследствии утвержденной дорожной карты 400 дольщиков Urban Group получат возможность до конца этого года заселиться в свои квартиры. По мнению Миро власти акцентриуют слишком большое внимание на жильцах, пусть и угнетенных несправедливо. Их интересую не только квартиры, но и другие «удобства», которые даже не были прописаны в договоре.

Все эти «ништяки», вроде подземной парковки, будут, конечно, за счет налогоплательщиков. Лена Миро высмеяла дольщиков, назвав их «обиженными и толстогубыми», считая, что такие люди думают, что могут иметь право язвить и наглеть, если с ними поступили таким же образом. Также блогер уточнила, что к обычным жителям России эти дольщики не имеют отношения, так как не копили на квартиру, откладывая все до копейки, отказывая себе в элементарном. Ведь данная жилплощадь просто не по карману простому россиянину.


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