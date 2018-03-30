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| | В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО

В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО

Сегодня, 17:59
С помощью сервиса Google Earth можно рассмотреть любые пейзажи на планете, живописные или не очень, но только этим дело не ограничивается. На одном из снимков небольшой деревни в Нидерландах охотники за НЛО нашли следы присутствия внеземных цивилизаций на Земле.

В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО

 

Довольно часто подобного рода сервисы используют охотники за инопланетянами, а также сторонники заговора правительства, согласно которому, те скрывают от людей следы пребывания НЛО на нашей планете. По заявлению охотников за пришельцами, ими был обнаружен инопланетянин на окраине одной из деревень в Нидерландах.

На фотографии можно увидеть необычной формы символ, симметричность которого поражает. Охотника за НЛО утверждают, что он появился там неспроста и является прямым доказательство пребывания пришельцев на Земле.

Хотя такого рода изображения чрезвычайно популярны среди пользователей Google Maps, их достоверность остается под сомнением. С помощью современных технологий создать подобного рода снимки с присутствием следов НЛО не составляет труда.
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