В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО

С помощью сервиса Google Earth можно рассмотреть любые пейзажи на планете, живописные или не очень, но только этим дело не ограничивается. На одном из снимков небольшой деревни в Нидерландах охотники за НЛО нашли следы присутствия внеземных цивилизаций на Земле.

Довольно часто подобного рода сервисы используют охотники за инопланетянами, а также сторонники заговора правительства, согласно которому, те скрывают от людей следы пребывания НЛО на нашей планете. По заявлению охотников за пришельцами, ими был обнаружен инопланетянин на окраине одной из деревень в Нидерландах.На фотографии можно увидеть необычной формы символ, симметричность которого поражает. Охотника за НЛО утверждают, что он появился там неспроста и является прямым доказательство пребывания пришельцев на Земле.Хотя такого рода изображения чрезвычайно популярны среди пользователей Google Maps, их достоверность остается под сомнением. С помощью современных технологий создать подобного рода снимки с присутствием следов НЛО не составляет труда.