Спас жизнь – получи штраф: Водитель в Тольятти пропустил скорую о поплатился

Власти отказались поощрять человечность мужчины.

В ряде соцсетей всё больше пользователей присоединяется к активному обсуждению истории, в которой водитель в Тольятти пропустил карету скорой помощи и поплатился за свои благие намерения. Мужчина по имени Вячеслав Строченков стоял в первой линии у светофора, однако, услышав сирену позади своего авто, ему пришлось переехать через стоп-линию, чтобы пропустить скорую. Камеры видеофиксации правил ПДД зарегистрировали проступок жителя Тольятти и мужчине поступило извещение о соответствующем правонарушении. Мужчина попытался оспорить данную оплошность, однако, представители ГИБДД Самары заявили, что пропускать скорую, нарушая ПДД, нельзя, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Чтобы обратить внимание на столь существенную проблему Строченков опубликовал в соцсети Facebook сообщение, описав ситуацию, в которой он оказался. Многие пользователи были возмущены из-за того, что мужчина мог спасти чью-то жизнь, но за свой поступок получил штраф. Некоторые юзеры вспомнили о некой статье в Гражданском кодексе РФ, разрешающей нарушение прав ПДД, если существует опасность человеческой жизни, заметив, что данный случай идеально подпадает под это описание.

Александр Вест