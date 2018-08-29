В Анталье 11 российских туристов серьезно пострадали в ДТП с автобусом

Согласно имеющейся информации, водитель перевозил 25 граждан России из Белека в аэропорт.

Местные средства массовой информации сообщают о том, что на одной из дорог в него въехало грузовое транспортное средство. В результате произошедшего ДТП серьезные травмы получили водители обоих транспортных средств. Также очевидцы сообщают, что автобус, перевозивший туристов, после столкновения с грузовиком, упал в водный канал.

Журналисты уже обратились к официальному представителю генерального консульства России в Анталье, дабы он дал исчерпывающие комментарии по поводу случившегося. Он отметил, что все живы, 11 российских туристов пострадали и доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь. Их состояние на данный момент уточняется. На месте проводят работу представители правоохранительных органов.

Николай Офицеров