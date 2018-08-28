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| | Полиция разыскивает нападавших на военный эшелон в Забайкалье

Полиция разыскивает нападавших на военный эшелон в Забайкалье

Сегодня, 16:14

МВД принимает все меры безопасности, сотрудники ведомства ищут злоумышленников.

 

Вчера в Забайкалье неизвестные пока жители города Петровск-Забайкальский напали на военный эшелон, следовавший на маневры. По данным полиции, перед этим военнослужащие зашли в местное кафе, где горожане отмечали день рождения «смотрящего» за районом. Между обеими сторонами возникла ссора, в результате двух бойцов ранили ножом, но те успели ретироваться в вагон-госпиталь. Местные принялись их догонять, не обращая внимание на крики часового, который в итоге застрелил криминального авторитета и нанес ранение еще одному нападавшему. В Восточном военном округе заявили, что часовой действовал по уставу, раненные солдаты за помощью к врачам города не обращались. Сейчас полиция разыскивает остальных нападавших на эшелон.

Военные ехали на учения «Восток-2018» которые пройдут в сентябре и станут самым глобальным мероприятием подготовки армии. В тренировках примут участие пехота, флот, авиация и ВДВ. Также будут задействованы боевые части Монголии и КНР.


Никита Готский

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