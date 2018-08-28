В центре Калининграда внедорожник перевернулся, наехав на канализационный люк

Инцидент произошел вечером накануне. В результате никто не пострадал.

Местные СМИ проинформировали, что в центре Калининграда вечером в 27 августа внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся, наехав на канализационный люк. Об этом рассказали очевидцы инцидента. Свидетели уточнили, что происшествие случилось около площади Василевского по улице Черняховского. Проезжая напротив Музея янтаря автомобиль Toyota Land Cruiser задел одним колесом люк, тот встал на ребро и ударил машину по днищу, в результате чего внедорожник и перевернулся. По словам очевидцев, в то время на остановке общественного транспорта находилось несколько человек. Все они кинулись к автомобилю и поставили его в нормальное положение. Свидетели утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал: водитель внедорожника был «в шоке», но цел.

На место инцидента тут же прибыли сотрудники ДПС и медики. В обстоятельствах и причинах аварии будут разбираться специалисты. По данным некоторых СМИ, на месте инцидента проводились работы и стояли ограждение и конус, который не смог объехать внедорожник.

Следует отметить, что ДТП запечатлели сразу с нескольких ракурсов камеры наблюдения и очевидцы инцидента.

Виктория Озерова