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| | Жителя Приморья арестовали на 15 суток за секс на пляже

Жителя Приморья арестовали на 15 суток за секс на пляже

Сегодня, 18:57

Стражам порядка удалось установить личность молодого человека, который сношался с подругой днем на берегу моря в поселке Левадия.

 

Служители закона арестовали жителя Приморья на 15 суток за секс на пляже. Однако это было расценено, как мелкое хулиганство. Правоохранители установили личность нарушителя, который на глазах у отдыхающих занимался с сексом с подругой. Им оказался 29-летний житель Владивостока. Очевидцы непотребства опубликовали видео в интернете. На записи видно, что парень не реагирует на замечания отдыхающих.

Во время разбирательства в Находкинском суде было установлено, что молодые люди таким образом выражали свое пренебрежительное отношение к обществу, а также моральным нормам. Они отрекались от принятых канонов и пытались «разрушить систему изнутри», на собственном примере продемонстрировав отвагу. 


Анна Котова

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