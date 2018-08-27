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| | В Бердске мужчина получил ожоги 50% тела во время сушки погреба

В Бердске мужчина получил ожоги 50% тела во время сушки погреба

Сегодня, 12:50

Пострадавшего уже доставили в реанимацию бердской центральной городской больницы.

 

Доставили мужчину в реанимацию бердской ЦГБ 25 августа. Врачи диагностировали 36-летнему пострадавшему ожоги 50% всего тела. Позднее удалось узнать, что получены они были во время сушки погреба.

Заместитель начальника отдела по надзорной деятельности в Бердске Руслан Безносенко заявил, что во время просушки погреба произошло воспламенение горючей жидкости, которую мужчина использовал для большего эффекта от своих стараний. Произошло данное происшествие в подвале дома №10 по улице Ленина. Безносенко утверждает, что пострадавший проявил неосторожность при обращении с огнем, что и привело к плачевным последствиям.

«Пострадавший находится в реанимации. Делается все необходимое для того, чтобы он пришел в норму. Состояние пока не уточнялось», - добавил Безносенко.

В связи с данным инцидентом заместитель начальника решил напомнить о том, что просушка погребов и растопка печей с помощью горючих жидкостей и газов является недопустимой и прямо нарушает правила безопасности в обращении с огнем.


Николай Офицеров

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