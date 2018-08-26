Китайский сервис такси Didi отказался от услуги «попутная машина» после убийства пассажирки

Труп девушки нашли благодаря ее подруге. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, куда он спрятал тело.

Китайский сервис такси Didi отказался от услуги «попутная машина», поскольку шофер изнасиловал и убил молодую пассажирку. Инцидент произошел 24 августа в населенном пункте Юэцин провинции Чжэцзян в Поднебесной. 20-летняя Чжао воспользовалась услугой Didi «попутный автомобиль» и горько пожалела об этом. Водитель такси повел себя неадекватно, он отвез пассажирку на пустынную дорогу и начал приставать к своей жертве. Девушка успела послать сообщение подруге и рассказала ей, где находится. Спустя пару минут она отравила приятельнице sms с просьбой спасти.

Подруга жертвы обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали 27-летнего подозреваемого. Злоумышленник рассказал, как надругался и убил пассажирку. Это не единственный подобный лучай. В мае таксист Didi в провинции Шаньдун жестоко расправился со стюардессой. На теле жертвы обнаружили 20 колото-резаных ранений. Труп подозреваемого нашли позже в водоеме. Причина его гибели не обнародуется.

Домбровский Сергей