Эксперты рассказали, почему во время пожара в «Зимней вишне» люди побежали в тупик

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово до сих вызывает много вопросов. На некоторые из них ответили эксперты Института криминалистики ФСБ России.

Выжившие свидетели происшествия рассказали о мужчине, который сбил всех с толку и указал неверный путь. В итоге люди побежали в тупик во время пожара в «Зимней вишне» и погибли. Эксперты посчитали количество посетителей кинозала №2 и число оказавшихся в западне. Некоторым из граждан удалось спастись, многие выбрали неверное направление и стали жертвами происшествия. Часть обманувшихся успели выйти из огня и остались живы. У закрытого пожарного выхода позже обнаружили трупы 16 человек. Еще семерых погибших заметили в коридоре между кинозалами. Ошибка и неверная подсказка мужчины стала причиной гибели людей.

В Кемерово снесли здание ТЦ «Зимняя вишня» и находящиеся рядом постройки. Для проведения работ привлекли спецтехнику из Екатеринбурга. Речь идет об «экскаваторе-разрушителе». Возгорание торгового центра произошло 25 марта из-за светодиодного светильника. Руководили и сотрудники заведения оказались неготовыми к такому развитию событий. В итоге погибли 60 человек, из которых большинство дети.

Домбровский Сергей