В Тихвине младенец упал с кровати и покалечил голову

В Ленобласти госпитализировали грудного ребенка. Врачи не могут точно сказать, выживет пострадавшая или погибнет.

В Тихвине Ленинградской области младенец упал с кровати и покалечил голову, поблизости от новорожденного находился 36-летний отец. Малышку отправили в клинику, ее спасением занимаются врачи. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом теменной кости. Спрогнозировать дальнейшее развитие событий очень сложно.

Отец погибающего младенца работает станочником на мебельной фабрике. Он находился рядом с дочерью, но отвлекся и не заметил, как ребенок упал с ложа. Доктора называют состояние пострадавшей тяжелым, помимо переломов и травм у нее обнаружили ушиб мозга.

В Тихвине подобные инциденты происходят не впервые. В мае этого года в данном городе Ленобласти младенец выпал прямо из рук матери. В итоге ребенок ударился головой об пол и получил тяжелую травму.

Домбровский Сергей