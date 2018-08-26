Видео взорвавшейся «ГАЗели» в Нижнем Новгороде показали в Сети

Инцидент произошел в час ночи по улице Исполкома в Сормовском районе 25 августа. Один из местных жителей снял процесс на камеру.

Авторы видео показали ролик с взорвавшейся «ГАЗелью» в Сети. Это случилось в Нижнем Новгороде. Причина инцидента не называется. Взрыв произошел из-за возгорания автомобиля. Пламя полыхало на площади десяти квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 11 спасателей МЧС по нижегородской области и две единицы специализированной техники. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

Свидетели происшествия говорят, что взрыв напугал их. Огонь объял машину, а затем последовала вспышка. Недалеко от этого места находились люди. Одни разговаривали по телефону, другие спали, поскольку живут поблизости. Все они услышали громкий холопок. Спасатели МЧС огонь потушили, причина случившегося выясняется. До сих пор остается неизвестным, что спровоцировало возгорание, спровоцировавшее взрыв.

Домбровский Сергей