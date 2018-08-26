«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

От редактора

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

 Артистичной и талантливой Лизе посвятили целое шоу, взяв за основу популярную композицию певицы…

Сюжеты:

Скончался солист группы We Came as Romans Ясновидящая: Соколовский на коленях вымолит прощения у Дакоты Кейт Миддлтон в новом образе затмила королеву Елизавету в Шотландии На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу «Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой «Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару
| | Видео взорвавшейся «ГАЗели» в Нижнем Новгороде показали в Сети

Видео взорвавшейся «ГАЗели» в Нижнем Новгороде показали в Сети

Сегодня, 17:11

Инцидент произошел в час ночи по улице Исполкома в Сормовском районе 25 августа. Один из местных жителей снял процесс на камеру.

 

Авторы видео показали ролик с взорвавшейся «ГАЗелью» в Сети. Это случилось в Нижнем Новгороде. Причина инцидента не называется. Взрыв произошел из-за возгорания автомобиля. Пламя полыхало на площади десяти квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 11 спасателей МЧС по нижегородской области и две единицы специализированной техники. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

Свидетели происшествия говорят, что взрыв напугал их. Огонь объял машину, а затем последовала вспышка. Недалеко от этого места находились люди. Одни разговаривали по телефону, другие спали, поскольку живут поблизости. Все они услышали громкий холопок. Спасатели МЧС огонь потушили, причина случившегося выясняется. До сих пор остается неизвестным, что спровоцировало возгорание, спровоцировавшее взрыв.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В Нижнем Новгороде вспыхнул склад деревообрабатывающего комбината
В Нижнем Новгороде вспыхнул склад деревообрабатывающего комбината

Экстренные службы в Нижнем Новгороде обнародовали информацию о масштабном пожаре, возникшем на складе принадлежащем деревообрабатывающему комбинату. Пожарные…

В Нижнем Новгороде мужчина задушил женщину, занимаясь с ней сексом в подъезде
В Нижнем Новгороде мужчина задушил женщину, занимаясь с ней сексом в подъезде

Житель Нижегородской области во время занятий сексом с женщиной задушил ее в подъезде. Об этом сообщили представители прокуратуры Канавинского района.

Восемь машин повреждены из-за падения кирпичной стены в Нижнем Новгороде
Восемь машин повреждены из-за падения кирпичной стены в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде случилось ЧП. Стена одного из складских помещений рухнула, что привело к повреждению восьми автомобилей. Информация стала известна по…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости