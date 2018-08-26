В Новосибирске девочка уколола иглой случайную прохожую

Необычный инцидент произошел вчера в Ленинском районе города возле остановки общественного транспорта «Башня».

Неподалеку от площади Маркса девочка уколола иглой случайную прохожую. Та немедленно обратилась в полицию и попросила о помощи врачей, дабы проверить, не подхватила ли какую-либо инфекцию. Сейчас стражи правопорядка Новосибирска проводят проверку по данному факту и просят всех очевидцев или других лиц, пострадавших таким же образом, обратиться к ним для дачи показаний.

Медики предупреждают, что таким способом передаются в том числе и смертельно опасные заболевания, среди которых СПИД и гепатит. Правда, вероятность заболевания зависит от многих факторов. К тому же, если девочка использовала швейную иглу, то риск заражения минимальный, если же использовалась игла от шприца, то причин для волнения куда больше.

Никита Готский