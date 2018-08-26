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| | В Сеть выложили видео массовой драки в Воронеже из-за батута

В Сеть выложили видео массовой драки в Воронеже из-за батута

Сегодня, 14:30

На место происшествия приехали десять полицейских, но даже они сначала не могли усмирить недовольных.

 

24 августа в парке Воронежа произошла массовая драка из-за батута, которую сняли на камеру и видео выложили в Сеть. В населенном пункте намеревались подготовить площадку для фестиваля «Город-сад», который пройдет в период с 30 августа по 2 сентября. Владельцы батута не захотели освобождать занятую территорию по требованию работников. Люди не смогли договориться и возник конфликт. Предприниматели припарковали автобус на спущенный батут, опасаясь действий работников. Причем с транспорта сняли колеса, дабы его не могли откатить.

Завершилось всё рукоприкладством. На место происшествия пришлось вызывать правоохранителей. Полицейские приехали по указанному адресу и задержали по этому делу шесть человек, среди которых шесть женщин. Их обвиняют в неповиновении стражам порядка и угрожают штрафом до 1000 рублей или арестом сроком до 15 суток. Массовую драку снял на камеру местный житель и выложил материал на видеохостинге YouTube.

Как выяснилось, днем на «Динамо» приехали сотрудники администрации парка и попытались демонтировать установленный, согласно правилам, батут. Бизнесмен, узнав об этом, сразу же выехал на место. Там, по словам жительницы Воронежа, работавшей на батуте, возникла ссора между рабочими и предпринимателем.


Домбровский Сергей
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