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| | В Якутии ищут медведя с канистрой на голове

В Якутии ищут медведя с канистрой на голове

Сегодня, 14:23

Данные о происшествии появились после публикации в Интернете соответствующего ролика. Животному пытались помочь освободиться, но все попытки оказались тщетны.

 

Сотрудники охотинспекции Якутии ищут медведя с застрявшей на голове канистрой. Животное видели бродившим по обочине дороги, несмотря на намерения людей помочь ему избавиться от конструкции на голове, тот сбежал в тайгу.

Поиски медведя начаты для проведения проверки касательно выхода дикого зверя к местному населению. «Топтыгину» может понадобиться помощь людей, но операция осложняется тем, что охотникам пока не удалось установить район, где сняли на видеокамеру животное. Предположительно, он может бродить в окрестностях города Нерюнгри.

Ранее на Урале проголодавшийся медведь отправился на городскую помойку в поисках еды. Многие выразили беспокойство из-за вырубки лесов, где диким животным нет места для проживания и пищи.


Никита Готский
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