Ростовского юношу обвинили в фашизме за сообщение во «Вконтакте»

Правоохранители вызвали 18-летнего парня в отделение полиции и заставили его написать объяснительную.

Ростовский юноша Владислав Корнеев рассказал журналистам, как его посетили стражи порядка и посоветовали прийти на «очень полезную беседу». Причиной интереса полицейских к его персоне он назвал сообщение в социальных сетях. Во «ВКонтакте» молодой человек критиковал российских политиков и народ за бездействие. С ним провели «профилактическую беседу», во время которой оскорбляли и пытались запугать. Стражи порядка обещали натравить на парня националистов и рассказывали, как те расправляются с обвиненными в фашизме людьми.

В итоге юноша написал объяснительную. Он признался, что действительно оставил пост, не понравившийся представителям власти. Пользователи часто критикуют социальную сеть «ВКонтакте», поскольку ее отслеживают правоохранители. Нередко юзеров обвиняют в размещении «экстремистских» постов на этом ресурсе. Некоторых даже привлекают к уголовной ответственности.

Домбровский Сергей