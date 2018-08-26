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| | В Новосибирской области крупный град повредил дома и убил домашнюю птицу

В Новосибирской области крупный град повредил дома и убил домашнюю птицу

Сегодня, 13:56

Наибольший ущерб нанесен в Доволенском районе Новосибирской области. Люди испугались, поскольку не своем веку не видели ничего подобного.

 

Крупный град размером с куриное яйцо повредил обшивку домов, разбил стекла в окнах, убил домашнюю птицу: цыплят и гусят. Местные жители подсчитывают убытки, которые они понесли. В некоторых местах крупинки льда засыпали поверхность плотным слоем высотой до десяти сантиметров. Новосибирцы снимают на камеру град и выкладывают фото в социальные сети. Осадки падали более получаса.

Люди жалуются, поскольку град побил помидоры и огурцы. Картофель, морковь и свекла пострадали не так сильно. Автолюбители рассказали о вмятинах на их машинах и разбитых стеклах. На данный момент в Новосибирской области образовалась грязь. Собирать урожай не представляется возможным из-за грязи. Работы начнутся только после высыхания почвы. Позже подсчитают нанесенные непогодой убытки.


Домбровский Сергей
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