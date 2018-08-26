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| | Сильные ливни привели к подтоплению более 50 домов в Приморье

Сильные ливни привели к подтоплению более 50 домов в Приморье

Сегодня, 14:09

В крае развернуты два пункта временного размещения, куда могут поместиться 300 человек, сейчас там находятся пока девять граждан.

 

Сильные дожди в Приморье привели к подтоплению девяти деревень, пострадали в результате более 50 домов и 356 придомовых территорий. В плохом состоянии находятся и проезжие части, из-за чего нарушено дорожное сообщение с населенными пунктами.

В связи с дождями в Уссурийске ввели режим ЧС и собирают гуманитарную помощь. Заработали пункты временного содержания людей, чьи дома в селах затопило почти полностью, потерпевшие получают питание и медицинскую помощь.

На юге Приморья терпят подобные бедствия уже четвертый год подряд. По словам одного из пострадавших, он живет в доме барачного типа, после наводнения 2016 года в его жилище сделали капитальный ремонт, потому как из-за дождей на стенах возник грибок и прогнили доски пола. После последнего на этот момент нашествия стихийного бедствия люди забросили вещи на чердак и уехали в Уссурийск.


Никита Готский
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