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| | В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ «Гринвич» эвакуировали 500 человек

В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ «Гринвич» эвакуировали 500 человек

Сегодня, 13:14

Автоматическая пожарная сигнализация и механизм оповещения дали возможность оперативно обнаружить возгорание и вывести посетителей и работников заведения на улицу.

 

Согласно предварительной информации, в ТЦ «Гринвич» Екатеринбурга произошло загорание жировых отложений в вентиляционной системе заведения общественного питания, которые находится на третьем этаже корпуса. Усилиями спасателей удалось благополучно эвакуировать 500 человек из торгового центра. К настоящему моменту пожар ликвидирован, данных о потерпевших в итоге происшествия пока нет, сотрудники МЧС справились с огнем на протяжении 15 минут. На месте работали 64 человека и 14 единиц спецтехники.

Ранее в Брянской области удалось потушить воспламенение на мебельном заводе площадью 2000 «квадратов». Ликвидировали пожар оперативная группа, служба пожаротушения и четыре автоцистерны.


Никита Готский
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