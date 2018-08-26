В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ «Гринвич» эвакуировали 500 человек

Автоматическая пожарная сигнализация и механизм оповещения дали возможность оперативно обнаружить возгорание и вывести посетителей и работников заведения на улицу.

Согласно предварительной информации, в ТЦ «Гринвич» Екатеринбурга произошло загорание жировых отложений в вентиляционной системе заведения общественного питания, которые находится на третьем этаже корпуса. Усилиями спасателей удалось благополучно эвакуировать 500 человек из торгового центра. К настоящему моменту пожар ликвидирован, данных о потерпевших в итоге происшествия пока нет, сотрудники МЧС справились с огнем на протяжении 15 минут. На месте работали 64 человека и 14 единиц спецтехники.

Ранее в Брянской области удалось потушить воспламенение на мебельном заводе площадью 2000 «квадратов». Ликвидировали пожар оперативная группа, служба пожаротушения и четыре автоцистерны.

Никита Готский