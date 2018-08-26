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| | Чемпион Франции по боксу остановил пытавшегося захватить самолет хулигана

Чемпион Франции по боксу остановил пытавшегося захватить самолет хулигана

Сегодня, 11:41

Спортивная подготовка помогла Тарику Сахибеддину успокоить агрессора, который вел себя вызывающе на борту воздушного лайнера и собирался пробраться в кабину пилотов, чтобы изменить маршрут движения.

 

Двухактный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин вместе с парочкой пассажиров остановили пытавшегося захватить самолет хулигана, повалив его на пол и надев наручники. Инцидент произошел в воздушном корабле, следовавшем из Мюнхена в Париж. Сначала дебошир приставал к стюардессе. Он требовал спиртное, а члены экипажа отказывались подавать алкоголь. Мужчине не понравилось такое отношение, и он попытался проникнуть в кабину пилотов. Хулигану захотелось вернуться в Мюнхен и отведать там сосисок с местным пивом. Желание агрессора исполнить не пожелали, поэтому он устроил дебош.

Чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин помог скрутить дебошира и сдать его в руки правоохранителей. Спортсмен получил бонус за свою отвагу – ему разрешили сделать снимок в кабине самолета.

Хулигана отправили на медицинское обследование. По словам очевидцев, мужчина выглядел очень странно. Пассажиры убеждены, он находился под воздействием алкоголя или наркотиков, либо вообще страдает психологическими заболеваниями.


Домбровский Сергей
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