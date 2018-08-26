Площадь пожара в доме Королева составила 300 квадратных метров

В пожарную часть данные о возгорании в доме №4 на Ленинской улице поступили в половине седьмого утра 26 августа.

Через час площадь пожара в многоэтажном доме Королева составила 230 квадратных метров, по состоянию на 08:30 данный показатель увеличился до 300 «квадратов». Спасатели присвоили второй повышенный уровень сложности тушения. В операции по ликвидации пожара принимает участие бригада МЧС из 97 человек, а также 26 единиц спецтехники. К тушению присоединился и вертолет.

Пожарным удалось вывести из дома десять человек, остальные жильцы покинули помещение сами. Всего в «многоэтажке» проживает 210 человек, никто из них не пострадал в результате происшествия. Для людей властями предусмотрен пункт временного содержания в местном Дворце культуры.

Ранее сообщалось о воспламенении в Москве корпуса Центробанка. На место инцидента выезжали 26 пожарных расчетов, в общей сложности 92 человека, пламя удалось локализовать на четвертом этаже дома.

Никита Готский