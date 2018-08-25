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| | Птица повредила крыло А-320, летевшего в Анапу

Птица повредила крыло А-320, летевшего в Анапу

Сегодня, 18:38

Пернатый атаковал авиалайнер с русскими пассажирами. Следы столкновения удалось выявить после посадки судна, сообщили в авиакомпании S7.

Крупная птица сильно повредила крыло пассажирского самолета А-320, летевшего из Москвы в Анапу. Инцидент произошел на подлете лайнера к курорту.

Воздушное судно удалось посадить в аэропорту, где был произведен тщательный осмотр А-320. Специалистами была обнаружена пробоина на правом закрылке вместе с оперением птицы. Теперь авиалайнеру предстоит серьезный ремонт, а полеты на некоторое время придется отменить.


Татьяна Преображенская
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