Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны

Пресс-служба калининградской полиции допустила ошибку и провела рейд по ларькам на несуществующей улице.

Полиция Калининграда провела рейд по «наливайкам» и сети розничных магазинов. Целью проверки было найти алкоголь без акцизных марок и прочими нарушениями действующего законодательства. Работа была проделана качественно, однако пользователей шокировал непрофессионализм военного журналиста из УМВД Калининграда.

Об инциденте рассказали в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Местная полиция опубликовала видеоотчёт о проделанной работе, однако диктор допустил серьёзную ошибку, а пресс-служба её не заметила. Работники правоохранительных органов «придумали» новую улицу – имени генерала Борзова, понизив в звании советского военачальника и Героя СССР. Пользователи Сети уверены, что такую ошибку мог допустить начинающий студент-журналист, но не человек, который сам носит погоны, не зная истории своего народа и званий героев Великой Отечественной войны. Всё дело в том, что Иван Борзов является маршалом советской авиации, и улица в его честь названа соответствующе.

Яна Белова