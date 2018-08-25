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| | На Эльбрусе обнаружили альпинистку, скончавшуюся 31 год назад

На Эльбрусе обнаружили альпинистку, скончавшуюся 31 год назад

Сегодня, 16:29

При погибшей нашли паспорт и билет на самолет. В документах значилось имя Елена Базыкина.

Недавно спасатели Карачаево-Черкесии на Эльбрусе обнаружили и опустили с высоты альпинистку, скончавшуюся при подъеме на гору 31 год назад. В ГУ МЧС по республике проинформировали, что туристы во время путешествия нашли тело, которое находилось на высоте четырех тысяч метров, и незамедлительно позвонили специалистам. Также представители власти сказали, что еще в 1987 году на той территории, где нашли погибшую, из-за лавины скончалась экспедиция альпинистов, в которую входило семь человек. В то время розыск погибших закончился неудачей.

В МВД по республики сказали, что личность скончавшейся удалось установить, так как при ней нашли паспорт и билет на самолет. В документах значилось имя Елена Базыкина 1951 года рождения, зарегистрированная в Ленинградской области в городе Новая Ладога. В билете на воздушный лайнер было указано, что рейс совершался из Москвы в Минеральные Воды.


Анна Котова
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