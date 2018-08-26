Живущее своей жизнью отражение взбудоражило пользователей Сети

Зрелище напоминает снимки из фильма ужасов, но только без монтажа.

Пользователь соцсети Twitter выложил странные кадры. Отражение мальчика дошкольного возраста живет отдельно от хозяина. За пару дней ролик набрал огромную популярность – 3,8 млн просмотров.

Под прикрепленным видео пользователь написал, что с каждым новым просмотром зрелище становится безумнее. Аномальное видео набрало около 180 тыс сердечек.

the more i watch this, the crazier it gets. ???? pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY — jolynn ???? (@satxjolynn) August 20, 2018

Многие пользователи начали предполагать, что феномен – дело рук злых чар. Известно, что при нормальной обстановке что-то подобное совершить нереально. Все больше людей сходятся на том, что зрелище напоминает кадры из фильма ужасов. Одна девушка заявила, что теперь не может нормально засыпать.

Однако все намного проще - феномен называют роллинг-шаттер. Объект меняет положение быстрее, чем его запечатлели на съемке.