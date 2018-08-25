«Лава и пепел»: Из-за вулкана Манам в Папуа-Новой Гвинее объявили красную тревогу

По причине извержения существенно снизилась видимость в небе. Чиновники государства в Океании увидели угрозу для воздушных кораблей и приняли меры для обеспечения безопасности.

В Папуа-Новой Гвинее объявили красную тревогу для авиации из-за лавы и пепла, которая поднялась в небо после извержения вулкана Манам. В небе над государством образовалась густая завеса непроглядного дыма. Пилоты воздушных лайнеров рискуют потерпеть крушение, поэтому их сразу предупредили о возможной опасности. Пепел достиг самолетов, совершающих коммерческие перевозки. Предполагают эвакуировать местных жителей из-за вулкана.

В Папуа-Новой Гвинее уже происходили подобные инциденты. Манам считается одним из самых активных вулканов в государстве. В прошлом году он тревожил местных жителей. В 2004 году произошло крупное извержение вулкана Манам и девять тысяч человек вывезли в безопасное место. Об этой «огнедышащей горе» упоминалось еще в начале XVII века.

Домбровский Сергей