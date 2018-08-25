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| | Бесконечная тундра: Девушка сумела выжить после двух недель блуждания по Арктике

Бесконечная тундра: Девушка сумела выжить после двух недель блуждания по Арктике

Сегодня, 13:32

На пути домой ей пришлось убегать от волков и медведей.

Многие издания поспешили освятить историю российской школьницы по имени Светлана Еваи, которая сумела выжить после двух недель блуждания по ледяным пустошам Арктики. Свернув не туда, девушка заблудилась по пути домой, скитаясь по равнинам Северного полярного круга, то и дело скрываясь от хищных волков и медведей, чтобы сохранить свою жизнь. Поддерживать жизнь Светлане помогала вода и недозревшие ягоды, которые ей удавалось собирать в условиях дикой природы. Светлана собиралась встретиться со своим братом в летнем лагере, преодолев до него более шести километров, однако, на обратном пути девушка попросту дезориентировалась и потеряла нужную тропинку.

Родственники школьницы уже не надеялись на спасение девушки, так как все специалисты в один голос твердили, что в экстремальных условиях бесконечной тундры Светлана не смогла бы продержаться более двух недель. Спасатели были шокированы тем, что после 12 дневной операции по поиску Светланы Еваи им удалось обнаружить её живой, а сама 15-летняя девушка находилась всего в 10 километрах от жилища её родителей. В данный момент жизни Еваи ничего не угрожает.


Александр Вест
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