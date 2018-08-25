В Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России»

Рекордную партию наркотического препарата с изображением флага РФ арестовали в порту бельгийского города Гент.

Кокаин в контейнерах с грузом плитки прибыл из Бразилии. Однако в Бельгии товар задержали. Отмечается, что партия наркотиков, расфасованная в 1900 брикетов, составляет 2 тонны. Стоимость незаконного товара составляет около 100 млн евро. Новость могла показаться обыденной, поскольку в бельгийских портах такое происходит часто. Но внимательные СМИ обратили внимание на один нюанс. Все упаковки груза имели логотип российской партии «Единая Россия». Странную упаковку на видео бельгийских телеканалов первым разглядело издание TJourmal. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что пакеты с кокаином отмечены логотипом «Единой России» - с флагом российского государства и символом партии – медведем. О причинах наличия российского логотипа не сообщается. На кадрах также просматривается и логотип компании Brio из Колумбии. Бельгийской прокуратурой уже возбуждено уголовное дело и начаты поиски организаторов поставок запрещенного вещества.

Согласно данным Европейского центр мониторинга наркотиков и наркомании, большинство случаев изъятия кокаина регистрируется в бельгийских портах.

Мирослава Донцова