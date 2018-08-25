Врачи вытащили из желудка петербуржца вставную челюсть

Пару дней мужчина ждал выхода зубного протеза естественным путем.

Подождав, пока произойдет акт дефекации, у него резко разболелся живот. Петербуржец проглотил вставную челюсть во время потребления пищи, она лопнула. Местные хирурги экстренно прооперировали пациента, чем спасли ему жизнь. Операция прошла без осложнений и каких-либо отклонений. Хирургическое вмешательство произошло в поликлинике №31.

Доктора сообщают, что подобные случаи фиксируются крайне часто. Если во время не обратиться в больницу, то у человека может быть кишечная непроходимость и перфорация кишки. В итоге все может закончится летальным исходом. Необходимо постоянно ухаживать за прилежным состоянием вставной челюсти, а также своевременно менять ее.