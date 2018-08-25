Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу

Авиапилот рейса Москва-Иркутск не смог объяснить, почему так произошло.

Неудачная попытка посадки в месте назначения продолжилась для рейса «Уральских авиалиний» необъяснимым приземлением в другом аэропорту. Воздушное судно не смогло совершить посадку, поэтому его перенаправили в соседний аэропорт Улан-Удэ. Но там стало еще хуже. Пилот рейса Москва-Иркутск перепутал полосы во время посадки и приземлился на соседнюю недостроенную полосу, закрытую на ремонт. Рабочая ВПП находилась рядом со строящейся, но ее почему-то пилот-неудачник не увидел.

К счастью, во время «загадочной» посадки на полосе не было рабочих. Приземление могло завершиться трагично, если бы лайнер прилетел минут на 40 позже, когда на территории уже работали бы люди. Служба безопасности проводит проверку произошедшего и разбирается с пилотом, который, видимо, хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию. Что с пилотом не так? – главный вопрос, на который постараются ответить «безопасники». Сам «авиаводитель» не смог объяснить свое поведение.

Мирослава Донцова