«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500% В США охранник морга занялся сексом с трупом Трамп проигнорировал умирающего Маккейна, но похвалил «подлиз» Уэст-Кардашьян «Лёха, жги!»: Женственный Панин шокировал фанатов порнографическим фото Дэвида Бэкхема заподозрили в пересадке волос Учёные: Детская игра «Ку-ку» может помочь обнаружить аутизм Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу Ким Кардашьян подозревает сестру в попытках отравить мать Камера Google Pixel 3 XL составит конкуренцию аналогам от Huawei и Samsung В новой игре отобразили кошмарные последствия Brexit Бесплодие и анорексия: Фанаты узнали о цене замужества Юлии Началовой «Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Собчак с книгой между ног переплюнула Волочкову
| | Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу

Хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию: Пилот-неудачник «Уральских авиалиний» приземлился на недостроенную полосу

Сегодня, 11:30

Авиапилот рейса Москва-Иркутск не смог объяснить, почему так произошло.

Неудачная попытка посадки в месте назначения продолжилась для рейса «Уральских авиалиний» необъяснимым приземлением в другом аэропорту. Воздушное судно не смогло совершить посадку, поэтому его перенаправили в соседний аэропорт Улан-Удэ. Но там стало еще хуже. Пилот рейса Москва-Иркутск перепутал полосы во время посадки и приземлился на соседнюю недостроенную полосу, закрытую на ремонт. Рабочая ВПП находилась рядом со строящейся, но ее почему-то пилот-неудачник не увидел.

К счастью, во время «загадочной» посадки на полосе не было рабочих. Приземление могло завершиться трагично, если бы лайнер прилетел минут на 40 позже, когда на территории уже работали бы люди. Служба безопасности проводит проверку произошедшего и разбирается с пилотом, который, видимо, хотел в пельмени, а попал в авиакомпанию. Что с пилотом не так? – главный вопрос, на который постараются ответить «безопасники». Сам «авиаводитель» не смог объяснить свое поведение.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Авиалайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму
Авиалайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму

Реактивный самолёт модели А-321, принадлежащий компании «Уральские авиалинии», был вынужден произвести экстренную посадку на территории крымского полуострова.…

В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы
В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы

Борт рейса Шереметьево – Мурманск совершил странный маневр в аэропорту прибытия. Самолет резко набрал высоту перед самым приземлением.

После двух дней задержки рейса в Дубае пассажиры вернулись в Москву
После двух дней задержки рейса в Дубае пассажиры вернулись в Москву

Пассажиры задержанного на два дня самолета «Уральских авиалиний» отправились из Дубая в Москву запасным бортом. Об этом пишут СМИ со ссылкой на перевозчика.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости