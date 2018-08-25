«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

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Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

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В США охранник морга занялся сексом с трупом

Сегодня, 12:40

Мужчина надругался над телом 37-летней учительницы, которое предназначалось для донорства. Преступление произошло в госпитале святого Франциска, расположенного на территории штата Теннеси.

Коллеги 23-летнего Кэмерона Райта застигли его на месте преступления когда, зайдя в помещение, где находятся тела перед извлечением органов для донорства, увидели жуткую картину. Охранник насиловал труп скончавшейся женщины, не обращая внимания на все происходящее вокруг.

Райта задержали и доставили в отделение полиции, где он признал свою вину, однако родители оскверненной учительницы требуют наказать его по всей строгости закона. По их словам, они надеялись, что хотя бы после смерти их дочь обретет покой, но теперь они пребывают в прострации из беспринципности совершенного преступления.


Пойда Анна
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