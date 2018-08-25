Наркоторговцы перепутали машину и застрелили известного футболиста

Инцидент зафиксирован в Мексике, где родился и проживал погибший спортсмен.

Мексиканские наркодилеры обстреляли автомобили с футболистом и его семьей. Кристиан Эрнандерс погиб в 16-летнем возрасте. В ходе преступления застрелили и мать спортсмена. О происшествии сообщает интернет-издание Breitbart.

К счастью, сестре и отцу удалось выжить, однако у них обнаружены серьезные травмы.

Сообщается, что наркокартель не думал наносить вред семье футболиста, злоумышленники перепутали автомобиль. Фатальная ошибка лишила футбольное сообщество перспективного юноши. В мексиканской Федерации футбола выразили соболезнования родным погибшего спортсмена.

Кристиан Эрнандес был игроком ФК «Реал Сан Косме». Погиб Эрнандерс в 16 лет.