Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Наркоторговцы перепутали машину и застрелили известного футболиста

Наркоторговцы перепутали машину и застрелили известного футболиста

Сегодня, 08:57

Инцидент зафиксирован в Мексике, где родился и проживал погибший спортсмен.

Мексиканские наркодилеры обстреляли автомобили с футболистом и его семьей. Кристиан Эрнандерс погиб в 16-летнем возрасте. В ходе преступления застрелили и мать спортсмена. О происшествии сообщает интернет-издание Breitbart.

К счастью, сестре и отцу удалось выжить, однако у них обнаружены серьезные травмы.

Сообщается, что наркокартель не думал наносить вред семье футболиста, злоумышленники перепутали автомобиль. Фатальная ошибка лишила футбольное сообщество перспективного юноши. В мексиканской Федерации футбола выразили соболезнования родным погибшего спортсмена.

Кристиан Эрнандес был игроком ФК «Реал Сан Косме». Погиб Эрнандерс в 16 лет.


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