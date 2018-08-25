Американец сбежал от огненного торнадо на пылающем пикапе

Житель Реддинга, штат Калифорния, рассказал, как ему удалось выжить во время бушующего вихря из пламени, пепла и углей.

В неприятную ситуацию со счастливым концом попал полицейский в отставке Стив Бастиллос. Житель города Реддинг выжил после мощного огненного торнадо, образованного во время пожара «Карр». Американец поделился своей историей и рассказал, как сбежал от огненной стихии на пылающем пикапе.

Отставной полицейский поведал, что находился дома, когда к городу подошел пожар, бушующий в Калифорнии с 23 июля. Мужчина загрузил все самое ценное в свой пикап, помог собраться соседям и попытался дозвониться супруге. Однако в этот момент над городом образовался пламенный торнадо. Огненный рукав возвышался над землей более чем на 5 тыс метров. Его скорость достигала 64 метров в секунду. Стихия рушила все на своем пути.

Стив Бастиллос среагировал быстро – завел пикап и помчал подальше от вихря. Мужчина рассказал, что стихия все-таки догнала его – в один момент окно разбилось, и в машину залетели раскаленные угли, после чего все окутал огонь. Когда машина начала подниматься в воздух, Стив решил выпрыгнуть из нее. Он бросился под бульдозер, огородив себя сумками. Американцу удалось пережить торнадо, вскоре его забрали пожарные.

Мирослава Донцова