Неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России в Киеве

Атаку удалось заметить одному из бойцов Нацгвардии. Пострадавших во время инцидента не оказалось, уведомил портал «Страна.ua».

В Киеве неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России. Бойцу Национальной гвардии удалось увидеть, что в сторону здания полетели дымовые шашки. По словам мужчины, одна из них оказалась на территории посольства РФ, а другая упала возле забора.

Шашки удалось вовремя потушить. Атака злоумышленника не нанесла ущерба зданию. К счастью, во время ЧП никто из жителей украинской столицы не пострадал.

13 апреля информационные агентства информировали, что в центре столицы Украины был обстрелян «Киевгорстрой». Обстрел проводился противотанковым гранатометом. В марте неизвестному злоумышленнику не понравилась терраса киевского ресторана, и он решил выстрелить в нее из гранатомета. Из-за действий мужчины сгорело 50 кв. м. здания.

Татьяна Преображенская