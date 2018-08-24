Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России в Киеве

Неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России в Киеве

Сегодня, 22:48

Атаку удалось заметить одному из бойцов Нацгвардии. Пострадавших во время инцидента не оказалось, уведомил портал «Страна.ua».

  В Киеве неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России. Бойцу Национальной гвардии удалось увидеть, что в сторону здания полетели дымовые шашки. По словам мужчины, одна из них оказалась на территории посольства РФ, а другая упала возле забора.

Шашки удалось вовремя потушить. Атака злоумышленника не нанесла ущерба зданию. К счастью, во время ЧП никто из жителей украинской столицы не пострадал.

13 апреля информационные агентства информировали, что в центре столицы Украины был обстрелян «Киевгорстрой». Обстрел проводился противотанковым гранатометом. В марте неизвестному злоумышленнику не понравилась терраса киевского ресторана, и он решил выстрелить в нее из гранатомета. Из-за действий мужчины сгорело 50 кв. м. здания.


Татьяна Преображенская
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