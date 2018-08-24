В Москве объявили о пожаре в Центробанке

В МЧС сообщили о возгорании в здании по улице Неглинной, 12. Огонь бушевал на 5 этаже.

В столичном МЧС объявили, что речь идет о Центробанке. Административное здание имеет разные уровни. Минимальная этажность – три этажа, максимальная – шесть. Очаг возгорания находится на четвертом этаже, однако огнем по большей части охвачен пятый этаж.

Подъезд к пожарищу существенно затрудняет множество припаркованных у здания машин. В главке МЧС в Москве сообщили, что на борьбу с огнем отправили 26 пожарных расчетов. В общей сложности пожар будут тушить 92 человека.

Позднее журналистов уведомили, что пламя удалось сбить на площади в 30 квадратных метров. Человеческих жертв нет, о пострадавших также ничего не сообщалось. Внутри здания до сих пор находятся пожарные. Присутствующие на месте событий репортеры информируют, то дым опускается с верхних этажей. В 20:57 в МЧС столицы заявили, что пламя полностью потушено.

Дарья Светозарова