Завод Toyota в Петербурге поменял поставщика пищи после вспышки гепатита А

Администрация сообщает о проведении тщательной обработки всех помещений предприятия.

На заводе фирмы Toyota в Санкт-Петербурге была зафиксирована вспышка гепатита А, ныне проводится вакцинация сотрудников фабрики. В связи с вирусом завод поменял поставщика еды, рабочие получают обеды в одноразовой упаковке.

Роспотребнадзор занимается расследованием ситуации на предприятии. Оказалось, что фирма MFC, кормившая людей на фабрике, не соблюдала норм гигиены на пищеблоках. В данном случае речь идет о правилах обработки, условия и времени хранения пищи, первичной обработки фруктов и овощей и личной гигиены работников, у некоторых даже нет медицинской книжки. Сейчас более 1600 рабочих привиты, предприятие работает в привычном режиме.

Никита Готский