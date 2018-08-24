Спасатели нашли тела исчезнувших в горах Северной Осетии альпинистов

Три жителя Краснодара перестали выходить на связь с 18 августа на горе Галдор.

С 21 августа по сегодняшний день продолжались поиски альпинистов, переставших выходить на связь с 18 августа. Трое мужчин решили сделать восхождение на гору Галдор, высота которой превышает 4 тыс. метров, однако по неизвестной причине не стали брать с собой снаряжение для ночевки.

Двое из них имели второй разряд по альпинизму и могли совершать восхождение без инструктора, а кроме того участвовали в различных соревнованиях. До сегодняшнего дня была надежда, что пропавшие мужчины не могут выйти на связь из-за особенностей рельефа Галдора. К их поиску привлекли авиацию.

Сегодня спасатели все-таки нашли тела исчезнувших в горах Северной Осетии троих мужчин на маршруте, по которому они должны были совершить спуск. Тела находятся в паре веревок от ледника. В настоящее время доступ к ним осложнен из-за падающих камней к кулуару. В МЧС сообщили, что вопрос об их эвакуации решается.