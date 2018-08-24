Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z
| | Спасатели нашли тела исчезнувших в горах Северной Осетии альпинистов

Спасатели нашли тела исчезнувших в горах Северной Осетии альпинистов

Сегодня, 20:48

Три жителя Краснодара перестали выходить на связь с 18 августа на горе Галдор.

 С 21 августа по сегодняшний день продолжались поиски альпинистов, переставших выходить на связь с 18 августа. Трое мужчин решили сделать восхождение на гору Галдор, высота которой превышает 4 тыс. метров, однако по неизвестной причине не стали брать с собой снаряжение для ночевки.

Двое из них имели второй разряд по альпинизму и могли совершать восхождение без инструктора, а кроме того участвовали в различных соревнованиях. До сегодняшнего дня была надежда, что пропавшие мужчины не могут выйти на связь из-за особенностей рельефа Галдора. К их поиску привлекли авиацию.

Сегодня спасатели все-таки нашли тела исчезнувших в горах Северной Осетии троих мужчин на маршруте, по которому они должны были совершить спуск. Тела находятся в паре веревок от ледника. В настоящее время доступ к ним осложнен из-за падающих камней к кулуару. В МЧС сообщили, что вопрос об их эвакуации решается.


Новости по теме
Рождение сына оставило Нелли Ермолаеву без друзей
Рождение сына оставило Нелли Ермолаеву без друзей

Знакомые перестали выходить с ней на связь.

Камнепад погубил российского альпиниста в горах Киргизии
Камнепад погубил российского альпиниста в горах Киргизии

 12 августа в горах Киргизии произошел камнепад, который погубил 32-летнего российского альпиниста Кирилла Воронкова. Уроженец Екатеринбурга погиб, его…

Самбурская после сообщения об избиении перестала выходить на связь
Самбурская после сообщения об избиении перестала выходить на связь

Многие поклонники российской телеведущей Настасьи Самбурской были потрясены, увидев фотографии актрисы после жестокого избиения. После опубликованной новости…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости