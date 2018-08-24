Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Образования и дома хватает: Киркоров не хочет пускать детей в школу Викторию Боню раскритиковали за неподобающее поведение в ночном клубе Лена Миро уличила «изменщицу» Шурыгину в клонировании образа Шишковой Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z
| | В центре Москвы грузовик с песком провалился в яму

В центре Москвы грузовик с песком провалился в яму

Сегодня, 20:39

Движение по улице Большая Ордынка до сих пор частично перекрыто, хоть большегруз уже отбуксировали с места аварии.

 

В Центре организации дорожного движения проинформировали, что рухнувший в яму «КамАЗ» был перегружен, и дорожное полотно не выдержало. Во время инцидента грузовик предпринял маневр, но вместо этого привел в негодность камеру с коммуникациями.

 

Сейчас городские службы занимаются устранение последствий «погружения» грузового авто. Транспортное сообщение по Большой Ордынке можно осуществлять только по одной полосе.

Ранее стало известно, что в центре Москвы, рядом со станцией метро «Третьяковская», нагруженный песком «КамАЗ» провалился в яму – он ушел под асфальт задними колесами и перекрыл движение транспорта.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Из-за серьезного ДТП на северо-востоке Москвы перекрыто движение
Из-за серьезного ДТП на северо-востоке Москвы перекрыто движение

 Как сообщается, на Осташковской улице столкнулся грузовик и легковой автомобиль. В официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы…

В Москве на МКАД две машины и грузовик попали в ДТП
В Москве на МКАД две машины и грузовик попали в ДТП

На 108 километре МКАД в Москве произошла дорожная авария, участниками которой стали грузовой автомобиль и две легковые машины. Очевидцы заявили, что после…

В Сети появилось видео грузовика, провалившегося в дорожную яму
В Сети появилось видео грузовика, провалившегося в дорожную яму

 Происшествие случилось 29 июня примерно в 15:00 в Петрозаводске на улице Труда. Отметим, что яма появилась в результате сильного дождя.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости