В центре Москвы грузовик с песком провалился в яму

Движение по улице Большая Ордынка до сих пор частично перекрыто, хоть большегруз уже отбуксировали с места аварии.

В Центре организации дорожного движения проинформировали, что рухнувший в яму «КамАЗ» был перегружен, и дорожное полотно не выдержало. Во время инцидента грузовик предпринял маневр, но вместо этого привел в негодность камеру с коммуникациями.

Сейчас городские службы занимаются устранение последствий «погружения» грузового авто. Транспортное сообщение по Большой Ордынке можно осуществлять только по одной полосе.

Ранее стало известно, что в центре Москвы, рядом со станцией метро «Третьяковская», нагруженный песком «КамАЗ» провалился в яму – он ушел под асфальт задними колесами и перекрыл движение транспорта.

Дарья Светозарова