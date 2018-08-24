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| | Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн сообщил о пропаже жены и грудного ребенка

Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн сообщил о пропаже жены и грудного ребенка

Сегодня, 16:01

Члены семьи актера пропали несколько дней назад, поэтому сегодня он обратился в полицию.

Звезда «Интернов» Дмитрий Файнштейн всего несколько дней тому назад поссорился супругой. В итоге женщина взяла часть своих вещей, грудного ребенка и покинула их общий дом. Все четыре дня актер ждал, что женщина выйдет на связь, но этого не случилось. Когда Файнштейн обзвонил родственников супруги, выяснилось, что они тоже не знают о ее местонахождении.

Сегодня артист сообщил о пропаже жены и грудного ребенка в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску пропавших.

Файнштейн получил популярность благодаря роли в ситкоме «Интерны», однако актер также снимался в таких сериалах, как «Чужие тайны» и «Карпов». Кроме того артист успел поработать преподавателем сценической речи и техническим дизайнером.

До пропажи близких людей Файнштейн не слишком много рассказывал про свою личную жизнь. Даже на своих страницах в соцсетях он практически не публикует фото с семьей.


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