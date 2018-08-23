Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Москвы

Один из стражей порядка ранен. Злоумышленник был подстрелен сотрудниками полиции.

Неизвестный мужчина в центре Москвы открыл огонь по двум полицейским. Происшествие случилось в 20:00 (мск) в переулке Сивцев Вражек. Один из сотрудников полиции полка по охране диппредставительств МВД России был ранен в ногу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Стражи порядка в ответ начали стрелять в злоумышленника из табельного оружия. Им удалось ранить агрессивного незнакомца.

Сейчас по факту ЧП Следственный комитет и эксперты-криминалисты проводят проверку.

Свидетели отметили, что слышали выстрелы, а затем увидели мужчину в штатском, который лежал на асфальте.

Татьяна Преображенская