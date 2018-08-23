Супруги, дрейфовавшие на лодке по Черному морю, могут получить штраф

ФСБ занимается проверкой случая с парой, которая находилась в море на протяжении трех дней без еды и воды.

Супруги, дрейфовавшие на резиновой лодке по Черному морю, могут получить штраф, проинформировали сотрудники пресс-службы ФСБ России по Краснодарскому краю. Спасенные греческим танкером молодые люди купили лодку в Мысхако и вышли в море в тот же день, не поставив плавсредство на учет в пограничном подразделении.

Супруги находились в море трое суток. Надувную лодку унесло ветром, начался шторм. Судно «Крити Рок» заметило лодку В 67 милях западнее Новороссийска.

Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося с 27-летним гражданином Армении и 30-летней россиянкой.

Если будет обнаружено административное нарушение, паре может грозить штраф.

Татьяна Преображенская