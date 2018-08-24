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| | «Зубастый телохранитель»: Питбуль спас 11-летнюю хозяйку от насильника

«Зубастый телохранитель»: Питбуль спас 11-летнюю хозяйку от насильника

Сегодня, 03:30

Ребенок мог стать жертвой педофила, если бы верная собака не прогрызла намордник и не напала на похитителя. Злоумышленник не справился с животным и убежал.

 

В Ленинградской области в городе Сясьстрой питбуль спас свою 11-летнюю хозяйку от насильника. Происшествие случилось в прошлую среду. Об этом рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать спасенной девочки.

Заявительница отметила, что насильник напал на её дочь, когда она выгуливала пса. Мужчина с татуировкой на щеке схватил за ноги ребенка и потащил в лес, избивая школьницу палкой. Это произошло днем, и кроме собаки рядом не было никого.

Зубастый телохранитель увидел, что его маленькую хозяйку тащит в лес подозрительный тип и мгновенно отреагировал. Пес смешанной с питбультерьером породы прогрыз намордник и бросился на похитителя. Мужчина не смог противостоять разъяренному животному и убежал, оставив девочку.

В настоящее время полиция разыскивает насильника худощавого телосложения с черной бородой и татуировкой на правой щеке, одетого в черные брюки и куртку.


Татьяна Преображенская
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