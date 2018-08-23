В Курске танк Т-34 перевернулся при военном параде

Танк Т-34 завалился на бок на глазах у сотен зрителей во время парада по случаю 75-летия победы на Курской дуге.

Сегодня в Курске в ходе проведения парада по случаю 75-летия победы советской армии в сражении на Курской дуге, танк Т-34 во время подъема на трал сошел с него, упал и перевернулся. Очевидцы обнародовали в Сети видео с переворачивающимся танком. В ролике видно, как ничего не подозревавшие зрители с криком разбегаются из-за падения бронемашины с платформы.

Инцидент произошел примерно в полдень, в настоящий момент заваливший на бок Т-34 подняли и отвезли в место дислокации. В момент падения внутри танка находился водитель-механик, по имеющимся данным он не пострадал.

Пользователи Сети бурно отреагировали на падение танка. Некоторые рассмотрели в видео то, что танковая гусеница заскользила по гладкому металлу трала, что и стало причиной падения. Во избежание аварии следовало надеть на гусеницы фрикционные накладки, которые минимализировали бы скольжение, считают пользователи.