В США зафиксировали извержение гигантского вулкана спавшего 104 года

На территории США произошло извержение гигантского вулкана Танага, который до этого времени 104 года находился в спячке. Специалисты говорят, что причиной извержения послужили сильные землетрясения на Аляске.

Стало известно, что 23 августа 2018 года пробудился вулкан Танага, который расположен на архипелаге Аляски. Сообщается, что гигант высотой в 1,8 тысяч километров начал извергаться рано утром, чем и удивил специалистов. Многие считали вулкан потухшим, поскольку Танага с 1941 года не давал о себе знать. Эксперты говорят, что на Аляске существуют 130 активных вулканов, однако пробудился самый опасный.

Причиной извержения сейсмолог называют землетрясения на Аляске, которые имели 6,3 баллов. Стоит отметить, что до этого опасные подземные толчки были зафиксированы в Венесуэле. Тогда силу сейсмических ударов оценили в 7 баллов.

Светлана Славянская