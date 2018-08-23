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| | Ребенок в Башкирии не получал жизненно важных препаратов

Ребенок в Башкирии не получал жизненно важных препаратов

Сегодня, 14:21

Ребенок, страдающий эпилепсией, не получал необходимых препаратов, которые были ему прописаны врачебной комиссией, и которые он должен был получать бесплатно. Однако, ни в мае, ни в июне, по причине отсутствия лекарства в аптеках, мальчик их не получил, взамен были предложены аналоги, на которые у мальчика аллергия.

 

В инцидент вмешалась прокуратура, в судебном порядке потребовав от Минздрава Башкирии обеспечить мальчика необходимыми лекарствами. Суд удовлетворил требования прокуратуры - ребенок обеспечен необходимыми лекарственными средствами.

Ранее НКО заявляла о очень некорректной оценке Минздрава количества детей, больных эпилепсией.


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